Cerca de 5 milhões de pessoas ainda não declararam o imposto de renda

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão, faltando três dias para o fim do prazo. Segundo o balanço mais recente, 27.576.564 contribuintes enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 84,5% do previsto para este ano.

Os números foram divulgados pela Receita Federal, neste ano, o Fisco espera receber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.

De acordo com a Agência Brasil, o prazo de entrega começou em 1º de março e vai até as 23h59min59s da próxima segunda-feira (31). A data limite foi adiada em um mês para suavizar as dificuldades no recolhimento de documentos impostas pela pandemia de covid-19.

Em abril, a Câmara e o Senado aprovaram projeto de lei que adiaria novamente o prazo para 31 de julho, por causa do agravamento da pandemia. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta, após recomendação da Receita Federal.