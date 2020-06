Casa Satine debate assédio e violência sexual em live nesta terça

Divulgação

Os relatos de situações de abuso e violência sexual ganharam visibilidade com o movimento #exposedcg. Percebendo a importância de aprofundar o assunto, a Casa Satine vai colocar o tema em debate no seu programa de lives “Satine em Casa”, marcado para essa terça-feira (9), às 19h (MS), e que poderá ser acompanhado pelo Instagran da entidade, @casasatine.

A conversa online terá como convidada a delegada Dra Maira Machado, da 1° Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, de Campo Grande, para conversar sobre o Enfrentamento da Cultura do Assédio e Estupro. Natural de Rio de Janeiro-RJ, ela está há dez anos no Mato Grosso do Sul e desde 2015 atua como uma das delegadas da Delegacia Especializada. Graduada em Direito e pós-graduada em Ciência Penais, Maira Machado, é uma das referências no enfrentamento a violência no Estado.

Leonardo Bastos, coordenador da Casa Satine reforça a importância da live nesse momento. “É a oportunidade ideal de conversarmos, tirar as dúvidas e entender melhor sobre assuntos importantes para nossa sociedade, para que ninguém mais seja silenciado quando sofrer algum tipo de violência”, explicou.