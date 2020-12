Capital tem mais 50 atrações natalinas

Divulgação/PMCG O City Tour estará em funcionamento até o dia 30 de dezembro

No domingo (13), foram acesas as luzes natalinas na Cidade do Natal, iniciando O Natal da Esperança 2020. Neste ano, por conta da pandemia, Campo Grande não terá a Cidade do Natal, mas a Prefeitura, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promovem seis iniciativas, entre eventos, feira de artesanatos e cortejos natalinos.

Estão enfeitadas as Avenidas Mato Grosso, Afonso Pena, Rua 14 de Julho, além de diversas rotatórias e pontos de grande fluxo nos bairros. Com foco na sustentabilidade, a Prefeitura reaproveitou materiais utilizados nos anos anteriores, como as mangueiras luminosas de Led e armações de ferro.

“O desejo era de que pudéssemos celebrar este período como nos anos anteriores. Infelizmente, o momento não permite. Mas não poderíamos deixar esta data, tão importante para nós, cristãos, passar em branco. Com criatividade e economia, vamos relembrar a esperança que o nascimento do menino Jesus traz, com a certeza de que dias melhores virão”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

A partir de hoje (14), o City Tour percorre a Rota da Esperança 2020 em duas saídas, às 18 e 20 horas. O ponto de partida é em frente à Cidade do Natal e o passeio é gratuito. Para embarcar, basta chegar com antecedência.O ônibus funciona com lotação máxima de 40 pessoas, distanciamento entre os assentos, aferição de temperatura e obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual. Menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.