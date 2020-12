Campo Grande tem 111% de leitos de UTI ocupados

Campo Grande tem 111% dos leitos ocupados, Dourados com 81%, macrorregião de Três Lagoas com 53% e de Corumbá 59% de ocupação. De acordo com o boletim desta quarta-feira (23) Mais 1.652 novos casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas, em Mato Grosso do Sul.

Dos 125.181 casos confirmados, 107.625 estão sem sintomas e já estão recuperados, 14.763 estão ativos, e destes 663 estão internados. Os municípios com maior número de casos novos são Campo Grande com 601. Na sequência aparecem Dourados com 228, Três Lagoas com 73 e Maracaju com 66 novos casos.

Também foram registrados 22 novos óbitos confirmados, totalizando 2.130 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Os óbitos são 07 de Campo Grande. Naviraí e Dourados com dois óbitos. Rio Verde, Bandeirantes, Antônio João, Bonito, Porto Murtinho, Corumbá, Paranaíba, Amambaí, Três Lagoas, Anastácio e Itaquiraí registraram um óbito cada.