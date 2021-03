Campo Grande registra recorde em número de morte por covid-19 em 24 horas

Campo Grande registrou recorde em mortes por covid-19, nesta sexta-feira (19). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) dos 36 óbitos em Mato Grosso do Sul, 21 foram na Capital.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Os outros casos foram registrados em Dourados com quatro mortes, em Camapuã foram três óbitos, já em Naviraí e Sonora foram duas mortes e nos municípios de Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas tiveram uma morte.



Ao todo Mato Grosso do Sul confirmou mais 1.222 casos em 24 horas. No total são 200.017 infectados, 184.173 recuperados, 11.516 casos ativos, 3.775 óbitos, 968 pessoas estão internadas, sendo 553 em leitos clínicos e 415 em UTI.



MS também registrou 640.620 casos notificados, 429.650 foram descartados, 2.771 amostras em análise Lacen-MS e 8.182 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.



Campo Grande que já contabiliza um total de 80.650 registros da doença, Dourados tem 22.466, Corumbá já registrou 10.502 casos, Três Lagoas com 7.875 infectados e Ponta Porã com 4.961 casos.



Em relação ao índice de ocupação de leitos na macrorregião de Campo Grande, 105% dos leitos estão ocupados. Já a macrorregião de Dourados está com 98% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 94% dos leitos ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 100%.