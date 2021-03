Campo Grande registra 17 mortes por covid-19 em 24 horas

Campo Grande registrou 17 mortes por covid-19 em 24 horas, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste sábado (27). Ao todo neste período em Mato Grosso do Sul foram 34 óbitos, 1.507 novos casos.

Divulgação/SES Dados são atualizados diariamente



Além da Capital os outros óbitos foram registrado em Três Lagoas teve quatro mortes, em Eldorado foram dois óbitos, e nos municípios de Aquidauana, Bela Vista, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Glória de Dourados, Jaraguari, Naviraí, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo tiveram uma morte.



Ao todo o Estado já soma 1.083 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 635 em leitos clínicos e 448 em UTI. O índice de ocupação de leitos na macrorregião de Campo Grande é de 105% de leitos ocupados. Já a macrorregião de Dourados está com 90% de ocupação. Na macrorregião Três Lagoas com 95% dos leitos ocupados. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de ocupação está em 100%.



Mato Grosso do Sul tem 210.002 casos de infecção, 191.576 recuperados, 4.078 óbitos, 14.348 casos ativos, 664.947 casos notificados, 441.741 foram descartados, 2.553 amostras em análise no Lacen-MS e 10.651 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.