Campo Grande recebe reconhecimento nacional por investimento em jovens

Deurico Brandão/Capital News Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad

Prefeitura de Campo Grande foi homenageada com o Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude nesta terça-feira (21). A premiação é organizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.



Essa premiação tem como objetivo reconhecer os municípios que promoveram iniciativas inovadoras no âmbito de políticas públicas para a juventude. Campo Grande foi a única Capital do País.



Ao receber a notícia, Marquinhos Trad discursou afirmando que investir no jovem, é garantir um mundo melhor para o futuro da sociedade, diminuindo também a desigualdade.



Além da honraria, a Prefeitura também receberá o Selo de Inovação da Secretaria Nacional de Juventude, medalha de reconhecimento para as equipes e terá a proposta disponibilizada no repositório virtual do Centro de Documentação em Políticas Públicas de Juventude (CEDOC) e publicadas em um periódico criado pela secretaria.