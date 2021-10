Campanha de vacinação infantil está disponível em todas as unidades de saúde

Deurico/Capital News Vacinação

A campanha multivacinação, que teve início neste mês, está acontecendo em todas as unidades de saúde de Campo Grande. Devido à imunização contra Covid-19 que tem acontecido concomitantemente, algumas unidades de saúde estarão com as salas de vacina funcionando exclusivamente para o público que será atendido por este imunizante no período da tarde. As demais funcionarão normalmente o dia todo.

O sarampo é uma destas doenças que podem ser evitadas pela vacinação. Em 2018, dois anos após receber o certificado de erradicação da doença, iniciou-se um surto da infecção no Brasil, provocando casos em diversas regiões do país.

“Esta campanha tem como principal objetivo evitar que doenças que não estão mais circulando no município retornem devido à baixa cobertura vacinal”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Campo Grande não havia nenhum registro da doença desde o início da série histórica, mas no ano passado cinco casos foram confirmados, o que gera preocupação para a Sesau. “Foram casos em pessoas que sequer saíram da cidade, isso significa que o vírus já está circulando por aqui”, conclui o secretário. Devem buscar as unidades de saúde os pais e responsáveis de crianças e adolescentes menores que 15 anos de idade para realizar a atualização da caderneta.