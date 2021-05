Campanha contra a gripe segue em unidades referenciadas

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Vacinação

Nesta quinta-feira (27) a campanha de vacinação contra Influenza, iniciada no dia 13 de abril, segue em todos os mais de 60 pontos de imunização durante esta manhã e em 16 unidades referenciadas no período vespertino.

Neste momento, podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da educação, gestantes, puérperas com até 45 dias pós parto, trabalhadores da saúde e crianças entre seis meses e menores de seis anos de idade.

De acordo com o último levantamento realizado pela secretaria, na última sexta-feira (21), apenas 55.641 pessoas tomaram a vacina desde o início da Campanha, número correspondente a apenas 22,5% de todo o público que deverá ser imunizado. Dos mais de 80 mil idosos no município, somente 2.946 – 3,68% do total – haviam buscado pela vacina.

Tarde – De 13h às 16h45

CENTRO

UBS 26 de agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

ANHANDUIZINHO

USF Mário Covas

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Alves Pereira

BANDEIRA

USF Arnaldo E. Figueiredo

USF Cristo Redentor

USF Cidade Morena

SEGREDO

USF Seminário

USF São Benedito

USF José Abrão

LAGOA

USF Bonança