Bradesco pode ser multado por demora no atendimento

Divulgação/ ProconMS Bradesco localizada na Rua Candido Mariano

Acusado de descumprir direito dos consumidores, Bradesco pode receber multa do Procon/MS (Órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho).

A agência do Bradesco, localizada na Rua Candido Mariano 1 541, foi denunciada por consumidores, fiscais do Procon compareceram ao local, onde ficou constatado irregularidades, principalmente no que diz respeito à demora excessiva no atendimento. De cinco senhas verificadas, três consumidores foram prejudicados com a demora havendo caso em que a demora chegou a 1 hora e 17 minutos pra atendimento geral e outra em que a espera foi de 1 hora e três minutos para cliente que se dirigia ao caixa.

Conforme a legislação brasileira a espera, em dias normais, no máximo, 15 minutos enquanto em dia de pagamento de servidores públicos ou de maior incidência de vencimento de boletos este tempo pode chegar a 20 minutos.

Segundo o Procon, não é a primeira vez que o atendimento de redes bancárias é precário no Mato Grosso do Sul, descumprindo muitas vezes a legislação de consumo.