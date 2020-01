Bolsonaro vira ‘meme’ em rede social após live assistindo Trump

Tamanho do texto

Facebook Bolsonaro assiste a pronunciamento de Trump ao vivo, no Facebook

Em sua conta do Facebook, o Presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo, nesta quarta-feira (8), enquanto assistia um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O vídeo inusitado chamou a atenção dos internautas, viralizando e se tornando ‘meme’.

Após assistir ao pronunciamento de Trump, o presidente brasileiro declara que o Brasil acima de tudo, quer manter a paz mundial. Ainda critica o ex-presidente Lula, “O senhor Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Irã, enquanto presidente, onde defendeu que aquele regime (Iraniano) pudesse enriquecer urânio acima de 20%, que seria para fins pacíficos”, declarou Bolsonaro.

Ainda nesta semana, o Presidente já havia feito um pronunciamento a respeito do Irã. “Nós repudiamos o terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. Temos comércio com o Irã e vamos continuar esse comércio", ele afirmou.

Está sendo estudo um possível encontro de Bolsonaro com diplomatas iranianos no Brasil, com o intuito de estreitar a relação dos países.