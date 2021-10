Binóculos com detecção de pessoas reforçam segurança no Estado

Divulgação/Sejusp Binóculos vêm com tripé, baterias, cabos e computadores

Mato Grosso do Sul terá binóculos que utilizam tecnologia térmica avançada, com detecção de pessoas e veículos a até oito quilômetros de distância. Os equipamentos serão destinados aos agentes de segurança pública do Programa Nacional de Vigilância das Fronteiras e Divisas (Vigia), com o objetivo de potencializar a prevenção e a repressão da criminalidade.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os binóculos vêm com tripé, baterias, cabos e computadores para visualizar as imagens e possibilitam o aumento da consciência situacional das equipes policiais em atuação nas fronteiras e utilizam tecnologia superior na ampliação da visão termal, com capacidade de juntar imagens e sua geolocalização, processo pelo qual algo ou alguém pode ser localizado com base em coordenadas geográficas.

Para a utilização dos binóculos, os profissionais iniciaram, nesta semana, treinamento realizado em Manaus (AM). Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), participam 10 agentes de segurança pública que se encarregam de multiplicar o conhecimento da utilização do equipamento e da manutenção preventiva, a fim de maximizar o ciclo de vida dos binóculos e acessórios. Além de Mato Grosso do Sul, a tecnologia será implantada no Paraná e no Amazonas.