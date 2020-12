Bebê nasce em ambulância da CCR MSVia

Divulgação Mãe e filha passam bem

Nesta quinta-feira (24), em plena véspera de Natal, uma bebê nasceu a bordo de uma ambulância-resgate da CCR MSVia, em Anhanduí, a cerca de 30 km de Campo Grande. A menina nasceu por volta das 10h, na altura do km 454 da BR-163/MS, próximo ao Posto Platinão, dentro da viatura de resgate da CCR MSVia. A bebê e a mãe foram posteriormente encaminhadas em segurança para o Hospital El Kadri, na Capital, e passam bem.

A mãe, Janaína Medeiros Graciano, mora em uma chácara localizada nos arredores do distrito e começou a sentir as dores do parto logo pela manhã. Conforme a concessionária, familiares, na tentativa de socorrer a gestante, encaminharam-na à base operacional da Concessionária , que fica próxima do local, para solicitar apoio médico.

A equipe de Atendimento Pré-hospitalar (APH) da base de Anhanduí, composta pelos profissionais Rafael Martins, Thawany Borges e Evanildo Moreno, socorreu a parturiente e ainda tentou levar a mãe ao hospital, mas teve que parar a ambulância no caminho para auxiliar no trabalho de parto. Uma outra equipe de APH, vinda da base Campo Grande, também foi acionada para esta ocorrência e contou com o trabalho dos colaboradores Clayton Alberto, Gisele Jakuboski e o médico Ricardo Cunha.