Baixa umidade coloca Mato Grosso do Sul em situação de alerta

Joandra Alves Clima exige cuidados com a saúde

Defesa Civil de Mato Grosso do Sul divulgou um comunicado nesta sexta-feira (30), alertando para o alto risco da baixa umidade do ar e os impactos à saúde da população. De acordo com o alerta, durante esse período há mais risco de incêndios florestais e focos de queimadas em áreas urbanas e rurais.

Conforme a instituição, o tempo seco facilita o surgimento de doenças pulmonares e dores de cabeça, por isso é recomendável que a população beba bastante líquido. A umidade relativa do ar varia entre 20 e 30% em Mato Grosso do Sul.

Meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Valeska Fernandes ressalta as previsões para o fim de semana. “As temperaturas mínimas observadas foram de -0.6 em Nova Alvorada do Sul, -0.1 em Laguna Carapã, 0.3 em Sidrolândia e na Capital 3,5. A previsão para o final de semana é de tempo estável, firme e sem probabilidade de chuvas em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul, apenas entre sábado e domingo que há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas no extremo da região sudoeste.Além disso, há a probabilidade de ocorrência de geada, principalmente na região Sudoeste, sul da região pantaneira e sul da região leste”, explicou.