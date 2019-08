Avenida Bandeirantes começa a receber asfalto novo

Divulgação/PMCG Obra iniciou em abril .

O primeiro trecho de recapeamento da Avenida Bandeirantes, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua 26 de Agosto, foi iniciado nesta quarta-feira (21). O planejamento inicial é que a requalificação da via, por onde circulam 45 mil veículos diariamente, seja concluída até dezembro, garantindo novo pavimento e sinalização.



Foram implantados ramais em ruas transversais a Bandeirantes para conexão com as redes existentes nos bairros Taquarussu e Jacy, onde será aproveitada a rede implantada pelo Exército nas Ruas José Paes de Farias e Itália, como parte do projeto de recapeamento da Rua Brilhante.



Em quatro meses de andamento da obra, de acordo com a assessoria, já foram implantados mais e 90% dos 3.748 metros de drenagem projetados e conclusão de 927 metros quadrados de remendo profundo (onde foi preciso refazer a base do asfalto antigo). A pista também foi ampliada em 325 metros e está em execução mais 110 metros, além de calçadas e meio-fio em vários trechos.



O projeto de drenagem inclui a implantação de 1.750 metros de tubulação na própria avenida; 1.283 metros de conexões nos poços de visita para ampliar a capacidade de captação das bocas de lobo (os chamados bigodes);mais 710 metros de rede para conexão com a rede da Avenida Manoel Costa e Silva (subindo Rua a Raul Maluf); tubulação pela Rua Santa Adélia até 2 de Março, no conjunto Cooaphama, fazendo com que a enxurrada desague no Rio Anhandui, perto do Shopping Norte Sul.