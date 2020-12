Aumento da tarifa de ônibus não agrada usuários

Após o decreto publicado na terça-feira (29), o novo valor do passe de ônibus será de R$ 4,20, representando um aumento de R$ 0,10 centavos na tarifa.

Laryssa Maier/Capital News Maria Conceição

Para a aposentada Maria Conceição “o aumento é um roubo! Eu não pago mais a passagem, mas para o trabalhador isso vai sair muito caro, R$4,20 pra ir mais R$4,20 pra voltar, no fim dom mês faz muita falta” afirma com indignação.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg),o reajuste está abaixo do calculado na última reunião do Conselho de Regulação, quando foi apresentado o valor de R$ 4,42, calculado com a inclusão do ISS (Imposto sobre Serviço) como despesa do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande.

Para ketlyn Santos, operadora de caixa, o aumento é inexplicável pois nada mudou, “os ônibus continuam lotado, demoram passar, sem ar então porque cobrar mais caro ?, não tem explicação”.

Segundo o decreto n. 14.580, "fica aprovada a Estrutura Tarifária do SMTC (Anexo), conforme as Normas da Concessão do SMTC e, nos termos do Processo Fiscalizatório n.76222/2020-18, autorizado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos.