Divulgação/PMCG Aulas na rede pública da Capital são adiadas até 5 de maio

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, decidiu prorrogar a suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino. Com isso, as atividades serão retomadas no dia 6 de maio, uma quarta-feira. Portanto, as aulas seguem suspensas até o dia 5 de maio.

As aulas na Reme estão suspensas desde o dia 18 de março, como parte das medidas para enfrentamento do Covid-19.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, para que não haja prejuízo aos alunos, as atividades curriculares do grupo 4 ao 9º ano, referentes ao primeiro bimestre do ano, serão disponibilizadas em um caderno de atividades, em uma plataforma ainda em estudo.

Já os alunos do grupo 1 ao 3 terão acesso a um caderno de experiências.

Os responsáveis pelas crianças terão acesso ao site para impressão dos cadernos ou poderão solicitar na escola a impressão. As escolas irão organizar os dias e horários de atendimento aos pais.

O professor será o responsável pela orientação e esclarecimento de dúvidas dos alunos pelo aplicativo WhatsApp, onde criará grupos que serão como salas de aula. Serão utilizados os telefones dos pais dos alunos de suas respectivas turmas.

O professor também terá autonomia para enviar ou produzir outras atividades complementares, como vídeos, textos ou tutoriais, que complementem a interação com o aluno.

“A ideia é que estas atividades já estejam disponíveis no site a partir do dia 7 de abril”, ressaltou a secretária.