Atendimento presencial no Procon está suspenso

Procon Campo Grande suspendeu os atendimentos presenciais e as audiências que estavam agendadas no período de 22 a 26 de março, mas estará com plantonistas na central de atendimento pelo 156, digitar a opção 2, além de receber denúncias e reclamações dos consumidores, por meio do aplicativo Fala Campo Grande, devido ao Decreto n.14.683, publicado na sexta-feira (19).

Nesse período, o órgão atuará na verificação e acompanhamento com fiscalizações e pesquisas de preços, afim de garantir que o consumidor não seja lesado com valores abusivos. De acordo com a assessoria, o Subsecretário Cleiton Thiago enfatiza que os procedimentos adotados pelo Procon Campo Grande durante esse período garantem que o consumidor não tenha prejuízos, principalmente nesse momento delicado enfrentando pela economia afetada pela pandemia do coronavírus.