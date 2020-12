Atenção: Ciclone no Sul do País causam vendavais em MS

Nova News

As condições climáticas adversas no Sul do Brasil e no Norte do Paraguai podem causar tempestades com vendavais em todas as regiões do Mato Grosso do Sul, inicinando nesta quarta-feira (16) até o próximo fim de semana.

Segundo a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec/MS), Franciane Rodrigues, a situação não é alarmante, mas exige atenção.

“Poderemos ter rajadas de vento no final de semana em todas as regiões, a princípio, em torno dos 70 km/h, que já é considerado vento forte e exige atenção”, destacou.

De acordo com a assessoria, denominada de ciclone extratropical ou de frente fria, a área de baixa pressão que tende a se formar no Sul do Brasil vai se deslocar para o oceano durante o fim de semana.

Ao longo desse deslocamento, a área de baixa pressão se alinha às instabilidades registradas desde o norte do Paraguai até o Sul do Brasil causando as fortes rajadas de ventos.