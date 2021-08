AstraZeneca é o imunizante mais utilizado na campanha de vacinação contra a Covid-19

Tamanho do texto

Saul Schramm/Portal MS Vacina contra a covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou mais 2,2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford nesta semana, ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. As vacinas foram produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro.

De acordo com o Ministério da Saúde, a AstraZeneca é a vacina mais utilizada na imunização da população brasileira. Até o momento, 86,5 milhões de doses já foram distribuídas a estados e ao Distrito Federal pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a Fiocruz produz cerca de 1 milhão de doses por dia.

Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu 176,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todo o país. Até o momento, mais de 140 milhões já foram aplicadas. Cerca de 62%, mais da metade da população acima de 18 anos, já receberam a primeira dose da vacina. Mais de 40,6 milhões de pessoas concluíram o ciclo vacinal com as duas doses ou a dose única.