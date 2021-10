Após Mato Grosso do Sul, estados buscam reduzir imposto na conta de energia

Divulgação/ Portal MS Conta de energia

Após Mato Grosso do Sul reduzir o imposto estadual da conta de luz, outros estados já discutem a adoção da mesma medida em benefício de seus cidadãos e dos diversos setores da economia.

Em Mato Grosso do Sul, os consumidores de energia elétrica foram beneficiados com o corte do imposto estadual duas vezes. A primeira, em agosto, reduziu o ICMS da conta de luz, enquanto a Aneel estabeleceu bandeira vermelha. A segunda, em setembro, diminui a cobrança do tributo quando o País estiver com a bandeira da escassez hídrica. Ambas as reduções fazem parte de um conjunto de ações do Estado para minimizar os impactos negativos da pandemia de covid-19 na economia.

Mato Grosso e Espírito Santo anunciaram a intenção na redução na semana passada. O Estado vizinho tratará do corte no imposto com a Assembleia Legislativa. Já o Estado capixaba acerta a proposta junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. De acordo com o Governo de MS, outra unidade federativa que divulgou intenção de reduzir tributo sobre a energia elétrica foi o Rio Grande do Sul, conforme mostra o projeto do orçamento estadual gaúcho para 2022, entregue à Casa de Leis daquele estado na primeira quinzena de setembro.