Alunos estudam através de internet precária e celular para o Enem

Marcello Casal JrAgência Brasil Diversos desafios são enfrentados pelos candidatos para estudarem para o exame

Com a pandemia do Coronavírus, e as orientações para isolamento social e aulas online, os candidatos ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) contam com diversos desafios. Entre eles, estudar através de uma internet precária e celular.

Para pedro Silva, "é complicado estudar em casa, a internet as vezes falha, e os vídeos muitas vezes demoram para carregar, mas são desafios que temos que enfrentar para podermos realizar uma boa prova", enfatiza

As provas do Enem 2020 será aplicado na versão impressa nos dias 17 e 24 de janeiro e, na versão digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Durante todo o tempo de realização da prova, os candidatos estarão obrigados a usar máscaras de proteção da forma correta, tapando o nariz e a boca, sob pena de serem eliminados do exame. Além disso, o álcool em gel estará disponível em todos os locais de aplicação.