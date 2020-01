AGIR possibilita renegociação de dívidas neste sábado

A Águas Guariroba fará atendimento para renegociação de dívidas no distrito de Anahnduí neste sábado (25). Essa será a primeira edição do AGIR Regional em 2020.



O evento acontece entre as 13h às 17h na Escola Isauro Bento Nogueira. Além da renegociação, haverá também cursos gratuitos com certificado de participação, atrações culturais, recreação para as crianças e muito mais.



A concessionária de água terá um estande próprio, onde será feito a negociação de débitos e também o cadastro na Tarifa Social. Pagamentos com até 50% de desconto no valor total dos débitos ou parcelamento em até 100 vezes sem juros e multas, dependendo do valor e da idade da dívida.



Cursos gratuitos irão ser oferecidos pela ACIESP e Rádio Difusora Pantanal. Outras opções de lazer como atrações culturais, musicais e um espaço kids para as crianças, gincana e atividades recreativas também poderão ser encontradas no local.