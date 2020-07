Tamanho do texto

Divulgação Ação ajuda entidade que atende crianças vítimas de abuso

O projeto Troco Solidário, promovido pela rede de supermercados Comper, vai beneficiar entre os meses de julho e agosto a entidade Associação Criança do Brasil. Em Campo Grande a entidade é representada pela Segunda Casa, uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve trabalho de acolhimento institucional a 35 crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono e abuso sexual.

Atualmente a Segunda Casa mantém três entidades localizadas na região do Jardim TV Morena, onde moram as crianças e adolescentes que, em sua maioria, cerca de 98%, foram violentados dentro da própria casa.

“São casas residenciais em que não há indicação alguma dizendo que esses locais são abrigos, já que esses endereços são mantidos em sigilo porque as crianças atendidas contam com medidas protetivas. Por isso, enquanto estão acolhidas conosco, têm proteção da Justiça, que exige esse sigilo confidencial no sentido de garantir sua total segurança”, informa Zaira Zaira Brito Gonçalves Lancine, administradora da Segunda Casa.

"A Segunda Casa atende uma camada da sociedade bastante sofrida e com sequelas psicológicas por conta dos maus tratos e abusos. A maioria dos casos envolve violência sexual e essa prática tem que ser punida e as crianças e adolescentes resgatados para viverem em locais tranquilos sem o medo de ter que ficar cara a cara com os monstros que praticaram essas barbáries. Eles ficam ali até atingirem a maioridade e serem encaminhados para lares adotivos, raramente voltam para o lugar de origem”, diz Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper e responsável pelo projeto em Campo Grande.

O site da Segunda Casa deve ser acessado pelo link www.segundacasa.org.br. Já as doações podem ser feitas no Banco do Brasil (agência 5783-5, conta corrente 39.245-6), Bradesco (agência 5246-9, conta corrente 41.388-7) e Sicredi (agência 0911, conta corrente 20641-5).

Os telefones de contato são (67) 3043-447 e (67) 99155-5364 e as redes sociais podem ser acompanhadas pelo Instagram no endereço @segundacasacg e via Facebook: segundacasacg.