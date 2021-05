A partir da semana que vem prefeitura amplia teste de diagnóstico da Covid-19

Divulgação/PMCG Teste de Covid

A Prefeitura Municipal de Campo Grande irá facilitar o acesso ao teste considerado padrão ouro no diagnóstico da Covid-19, a partir da semana que vem, com o atendimento por demanda espontânea e estuda ampliar as unidades que realizarão a coleta do material para a realização do RT-PCR.

A Secretaria Municipal de Saúde tem priorizado a realização da coleta de Swab para a detecção da infecção, garantindo também o isolamento mais precocemente do paciente com suspeita de Covid-19. Com o atendimento por demanda espontânea, o paciente que tiver dentro dos critérios para a realização do teste não necessitará mais realizar o agendamento, podendo fazer a coleta já no mesmo momento que busca uma das 24 unidades de saúde preparadas para fazer o exame.

Somente no ano de 2021 foram realizados 96.292 exames até o dia 25 de maio, no período da manhã, sendo o mês de março o recordista em registros, tendo sido feitas 20.778 coletas, um número 50% maior que o mês anterior. As unidades de saúde que realizam o teste têm a capacidade de, juntas, fazer até 700 por dia.