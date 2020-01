Viagens longas aumentam o risco de trombose

Fluxo sanguíneo diminui quando o corpo está em repouso e pode formar coágulos nas veias

Divulgação

No período das férias, as pessoas tendem a viajar mais, principalmente com a família e os amigos. Seja de avião, carro ou ônibus, as viagens longas são divertidas, mas permanecer na mesma posição por muito tempo pode favorecer o aparecimento de uma doença grave: a trombose.



De acordo com a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, localizada nos Estados Unidos, o risco de ter trombose em viagens aumenta 26% a cada duas horas que a pessoa permanece sentada. Isso porque, quando se está parado, o fluxo sanguíneo diminui e a chance de criar coágulos dentro das veias aumenta.



Há três fatores principais que favorecem o surgimento da trombose durante as viagens: maior coagulação do que o normal, diminuição do fluxo sanguíneo ou lesão nas veias. Ainda existem dois tipos da doença: a arterial e a venosa, sendo que a última é a que pode ser ocasionada durante as viagens.



Alguns outros detalhes podem facilitar o desenvolvimento da doença, como: colesterol alto; obesidade; idade avançada; uso de anticoncepcionais, cirurgias e hospitalizações demoradas; consumo de álcool e cigarros e falta de movimentações.



As panturrilhas são os locais mais comuns dos coágulos acontecerem. O segundo lugar é a coxa. De acordo com Caio Focássio, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, “a panturrilha serve como o coração da perna, pois ajuda a bombear o sangue para cima quando a pessoa está em movimento, mas parada favorece a coagulação”, explica.



A trombose pode não apresentar sintomas em algumas pessoas. No entanto, os mais comuns são:

- Dor e inchaço;

- Aumento da temperatura das pernas;

- Coloração atípica da pele (vermelho-escuro ou arroxeado);

- Endurecimento da pele.

Para tratar a doença, é necessário acompanhamento médico. Esse contato com um especialista deve ser feito o mais rápido possível, já que o quadro pode se agravar para uma embolia pulmonar (quando um coágulo se movimenta das pernas para o pulmão) e, dependendo da gravidade, pode levar à morte.



Normalmente, o tratamento é feito com o uso de medicamentos anticoagulantes.



Como evitar

O recomendado para evitar trombose em viagens longas é ingerir bastante água, caminhar durante o voo ou fazer pausas com o carro a cada uma hora e meia. Usar meia de compressão também ajuda a manter o sangue em circulação, já que ela auxilia no retorno do sangue ao coração. Isso acontece porque ela é mais apertada nos calcanhares, o que empurra o sangue para cima.