Marca proporcionou uma experiência para conhecer os modelos Versa SR e Frontier Attack

Sérgio Dias Nissan oferece confiança no asfalto ou no off-road

A Nissan nos convidou para uma experiência bem interessante: testar dois modelos do seu portfólio oferecido no mercado brasileiro que atendem quem anda principalmente no asfalto, no caso do Versa SR e quem gosta de aventuras off-road, no caso da Frontier Attack.

Não seria exagero dizer os modelos se completam, pois o sedã Versa pode muito bem ser utilizado no dia a dia da cidade, como a ida até o trabalho e ao mercado, por exemplo, enquanto a picape Frontier seria a opção para o lazer do fim de semana, como uma trilha ou casa no campo.

A experiência da Nissan teve início na cidade de São Paulo e tive o privilégio de dividir ter como parceiro o Gabriel Marazzi, engenheiro por formação e jornalista por paixão. Fomos até a cidade de Campos do Jordão e fizemos o percurso de aproximadamente 16º quilômetros com o Versa SR. No dia seguinte a volta de Campos do Jordão para São Paulo foi com a picape Frontier Attack.

Tanto com o Nissan Versa SR como com a Nissan Frontier Attack, a experiência foi muito positiva. Importante destacar que dentro da cidade de São Paulo é mais conveniente usar o sedã, enquanto nas estradas a picape acaba passando mais segurança em razão do seu porte.

Resultados das linhas Versa e Frontier em 2024

As linhas Versa e Frontier foram as que mais cresceram quando comparado o ano de 2024 com 2023. No primeiro semestre desse ano as vendas do sedã aumentaram 67% e da picape 37%. Portanto a escolha pelas versões SR e Attack dos modelos não foi por acaso.

Até o mês de julho o Nissan Versa teve 7,3 mil unidades emplacadas, o que deixa o modelo na sétima posição dos mais vendidos no segmento de sedãs compactos, que é liderado Chevrolet Onix Plus com 34,8 mil unidades.

Também até julho a Nissan Frontier 6,2 mil unidades emplacadas, sendo a quinta mais vendida no segmento de picapes médias, a frente das Volkswagen Amarok e Fiat Titano, mas bem atrás das líderes Toyota Hilux, com 27 mil unidades e Ford Ranger, com 25,5 mil unidades emplacadas.

Mais sobre o Nissan Versa SR

Divulgação Nissan oferece confiança no asfalto ou no off-road

A família Nissan Versa foi ampliada na linha 2025 e agora, além das versões Sense, Advance e Exclusive, passa a contar com a SR. Atualmente a linha Versa é produzida em plantas da Nissan localizadas no México, na Tailândia e na Indonésia. As unidades comercializadas no Brasil são as produzidas em território mexicano.

Com a nova versão SR a Nissan passa a oferecer um excelente pacote de equipamentos e tecnologias. Além do espaço interno e amplo porta-malas, ela traz externamente os emblemas SR na grade frontal e traseira, retrovisores externos com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, rodas de liga leve aro 16 e aerofólio na tampa do porta-malas.

A versão SR, assim com as demais do Nissan Versa 2025, é equipada com motor 1.6 litro aspirado com até 113 cavalos de potência e torque de 15,3 kgfm quando abastecido com etanol e de até 110 cavalos de potência e torque de 15,2 kgfm quando abastecido com gasolina. A transmissão é automática do tipo CVT.

Divulgação Nissan oferece confiança no asfalto ou no off-road

Por dentro o Nissan Versa SR é identificado pela costura dupla em laranja. O painel conta com acabamento em black piano e o volante com material sintético premium. Alumínio é usado no console central, volante, painel frontal e portas, que ainda têm cromados nas maçanetas internas. Além disso, há detalhes com aparência de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.

A nova versão SR vem de série com seis airbags; chave inteligente i-Key com função de abertura e fechamento de portas; sistema de áudio com quatro alto-falantes, Bluetooth, reconhecimento voz e tela sensível ao toque de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay; controlador automático de velocidade; carregador de celular sem fio; e bancos com tecnologia Gravidade Zero (Zero Gravity).

Além disso, para ampliar o conforto, comodidade e segurança, o Nissan Versa SR 2024 conta com entradas de USB e USB Tipo C; Visão 360° (AVM) com Detector de Objetos em Movimento (MOD); Alerta de Colisão Frontal (FCW); Assistente Inteligente de Frenagem (FEB); Alerta de Cinto de Segurança Destravado (frontal e traseiros); Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Seat Alert); Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA); travamento e abertura automática das portas por aproximação; painel de instrumentos Advance Drive Assist Display com tela colorida de sete polegadas (TFT) com indicador de temperatura externa; vidros com acionamento elétrico nas quatro portas, entre outros.

Divulgação Nissan oferece confiança no asfalto ou no off-road

Mais sobre a Nissan Frontier Attack

Divulgação Nissan oferece confiança no asfalto ou no off-road

A Nissan apresentou a versão Attack da linha Frontier 2025, que chega com novidades estéticas que deixam seu design mais agressivo e esportivo. Seu motor é um 2.3 16V biturbo a diesel com 190 cavalos de potência.

As novidades visuais da Frontier Attack 2025 estão, principalmente, no exterior. Os quatro para-lamas ganham molduras escuras exclusivas. Já o para-choque traseiro passa a ser preto e o dianteiro ganhou apliques em preto para criar um aspecto de fusão com a grade.

Há novos adesivos aplicados no capô, inspirados no design tradicional das primeiras gerações dessa versão, e em toda extensão das laterais da caçamba

Além disso, a versão surge com novos grafismos. Há novos adesivos aplicados no capô, inspirados no design tradicional das primeiras gerações dessa versão, e em toda extensão das laterais da caçamba. Os que ficam na parte inferior das portas dianteiras e traseiras também são inéditos. Por dentro, a base do volante ganha um aplique.

Divulgação Nissan oferece confiança no asfalto ou no off-road

Notas Rápidas, por Sérgio Dias

Iniciativa coloca em prática a filosofia da marca Jeep

A Jeep apresenta o “Jeep Nature” com o objetivo é colocar em prática uma verdadeira filosofia de vida, repleta de muita liberdade, com atividades open air, e aventura, colocando a prova os veículos equipados com a melhor capacidade off-road no mundo.

“Serão 30 eventos com trilhas guiadas em percursos 4x2 e 4x4, oferecendo momentos inesquecíveis de conexão com a natureza. A programação, pensada para toda da família e comunidade da marca, contará com muito entretenimento, atrações musicais e praça de alimentação, oferecendo uma imersão no universo Jeep”, explica Adriana Orlandelli, Diretora de desenvolvimento de marca da Jeep.

Bradesco e Deere & Company anunciam aliança estratégica

A Deere & Company e o Banco Bradesco acabam de anunciar uma aliança estratégica inovadora para o mercado brasileiro. A joint venture de 50:50 tem como objetivo fornecer opções competitivas de financiamento para clientes, concessionários e distribuidores da John Deere no Brasil.

“A John Deere está comprometida em transformar a experiência de financiamento para seu público no Brasil. Com essa joint venture, a John Deere Deere visa incrementar seu portfólio e diversificar suas opções de financiamento para equipamentos, peças e serviços, incluindo suas recém-lançadas soluções por assinatura”, explica Jorge Sivina, diretor regional da John Deere Financial.

REVO apresenta versão militar da Mitsubishi L200 Triton

A REVO apresenta uma versão da Mitsubishi L200 Triton adaptada para uso em operações militares, concebida pela equipe de Engenharia de Protótipos da empresa e que recebeu diversos aprimoramentos para adequá-la às necessidades apontadas pelas Forças Armadas.

“A Mitsubishi L200 Triton Militarizada passou por uma transformação completa, o que elevou suas capacidades com o propósito de atender às mais rigorosas demandas desse segmento. Desde sua estrutura até o sistema elétrico, cada detalhe foi reforçado para suportar estresses mecânicos e ambientais extremos”, explicou Flavio Padovan, CEO da REVO.

Iveco amplia segurança e conforto do S-Way

A Iveco amplia a segurança e conforto da linha S-Way com o lançamento das versões equipadas com suspensão pneumática para trações 4X2 e 6X2. A novidade faz parte da estratégia de ampliação contínua do portfólio, com o objetivo de atender cada vez mais às demandas do mercado brasileiro.

“Nosso objetivo é proporcionar ao motorista uma experiência de condução mais segura e confortável. Com esse incremento, o melhor caminhão já fabricado pela Iveco no Brasil ficou ainda mais competitivo no mercado de pesados”, explica Aline Rovath, gerente de Marketing de Produto da Iveco.

Leapmotor estreia hotsite no Brasil

A Leapmotor, empresa parceira da Stellantis para o desenvolvimento, produção e venda de veículos eletrificados inteligentes, apresentou o primeiro hotsite da empresa no Brasil.

Quem quiser acompanhar todas as novidades da marca é só acessar a página www.leapmotorbrasil.com.br, que irá reunir todas as informações da marca que estreia na região em 2024 com uma estratégia inovadora e portfólio desenvolvido para os consumidores da América do Sul, com design premiado e muita tecnologia. Na mesma página clientes também poderão acessar as redes sociais da Leapmotor no Brasil.

Ram apresenta no Brasil a 2500 Rodeo Edition

A Ram apresenta a 2500 Rodeo Edition, nova série especial que presta homenagem aos 77 anos do primeiro rodeio oficial realizado no País, que aconteceu em 1947 em uma quermesse na praça principal de Barretos, cidade do interior de São Paulo, que se tornou referência no assunto.

Prevista para chegar ao nosso mercado até o fim de agosto, a edição comemorativa é limitada a 77 unidades, em referência aos 77 anos do primeiro rodeio, por R$ 469.990,00.

SUSTAINera amplia portfólio de peças remanufaturadas

A Stellantis amplia no mercado brasileiro a linha SUSTAINera e passa a oferecer uma gama ainda maior de peças automotivas remanufaturadas com o objetivo de se tornar uma empresa carbono neutro até 2038.

“A peça remanufaturada é cerca de 20% mais barata que uma peça nova, além de ser uma opção mais sustentável, uma vez que utiliza até 80% menos matérias-primas e até 40% menos energia no processo de remanufatura. Isso significa uma menor demanda de recursos e otimização do processo produtivo, o que resulta na redução na emissão de CO2 no meio ambiente”, explica Paulo Solti, Vice-presidente de Peças e Serviços da Stellantis para a América do Sul.

A Pirelli apresenta pneu all-season de alto desempenho

A Pirelli apresentou o P Zero MS, um novo pneu all-season de alto desempenho, projetado para fabricantes de automóveis premium que exigem equipamento original eficaz durante todo o ano para seus carros.

O novo produto faz parte da oferta de pneus UHP all-season da Pirelli, juntamente do Scorpion MS lançado no ano passado, que é dedicado à última geração de SUVs. Vários fabricantes de automóveis já escolheram o P Zero MS para alguns modelos, incluindo a Audi para os novos A4 e A6 e-tron.

Ford Performance anuncia expansão e chega ao Brasil

A Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da Ford, está chegando oficialmente ao Brasil, como parte da expansão global das operações da marca. O lançamento inclui também a Argentina, Chile, Colômbia e Peru na América do Sul, com um plano de negócios focado em inovação tecnológica e emoção.

“A Ford nasceu nas pistas e a competição faz parte do nosso DNA. A Ford Performance é hoje a divisão responsável por levar adiante esse legado vitorioso, trazendo veículos e experiências exclusivas que combinam alto desempenho, estilo de vida e emoção”, diz Antonio Baltar Jr, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford.

Mercedes-Benz amplia oferta elétrica com o EQE 350+ Sedan

A Mercedes-Benz amplia a linha de veículos EQ no mercado brasileiro com o novo EQE 350+ Sedan, com preço a partir de R$ 649.990,00. Desde março de 2020 a marca tem como um de seus objetivos para o Brasil a eletrificação de seu portfólio, trazendo produtos que se adaptem aos estilos de vida e necessidades dos clientes brasileiros, como reforça esse lançamento.

O novo EQE 350+ Sedan segue a linha de design característica dos modelos elétricos da marca, unindo conceitos aerodinâmicos refinados, com superfícies cuidadosamente modeladas e transições suaves e perfeitas. Um grande destaque é a exclusiva grade frontal com acabamento brilhante e que traz a estrela Mercedes-Benz multidimensional.

