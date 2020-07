Mundo dos games: promoções e jogos de graça para aproveitar durante o mês de julho

Confira alguns dos principais jogos disponíveis em promoção para aproveitar

Acompanhando a quarentena e o momento de fim do período de aulas dos estudantes brasileiros, várias empresas e desenvolvedoras de jogos têm anunciado promoções para quem quer aumentar a biblioteca de jogos durante o mês de julho. Além dos descontos em diversos títulos, é possível conseguir uma boa quantidade de jogos de graça. Antes de adquirir o título, é importante checar as configurações do seu notebook ou computador para ter certeza de que ele atende aos requisitos mínimos para processar o jogo corretamente. Confira algumas das principais promoções.



Promoção de férias da Steam

A promoção de meio de ano da Steam já é considerada uma tradição, sendo muito aguardada pelos jogadores. De 25 de junho a 9 de julho, é possível adquirir títulos como Ori and the Blind Forest, Dead by Daylight, Terraria, The Witcher 3 GOTY e vários outros títulos com até 80% de desconto.



Além disso, a Steam disponibilizou um sistema de pontos, com o número de pontos disponíveis variando de acordo com a quantidade de jogos na biblioteca e outras movimentações na loja. É possível trocar os pontos adquiridos por emoticons para o chat da Steam, assim como fundos de tela e molduras para a foto de perfil com a temática de alguns jogos.



Jogos de graça na Epic Games

A desenvolvedora Epic Games, famosa por nomes como Fortnite, tem disponibilizado jogos gratuitamente toda a semana, desde o início da quarentena, como forma de entretenimento para seus usuários. Até agora, foram liberados vários títulos famosos, incluindo GTA V, Borderlands: The Handsome Collection, com Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, Civilization VI e Hue. Lifeless Planet: Edição Premier e The Escapists 2 serão os próximos jogos disponibilizados de maneira gratuita.



Para adquirir os jogos, basta baixar o aplicativo da desenvolvedora no PC, fazer o cadastro e adicionar os títulos disponíveis à biblioteca. Após adquiridos, os jogos ficarão para sempre disponiveis na conta do usuário. Ainda não há previsão para o fim do oferecimento de jogos de graça na Epic Games.



Promoção de inverno da Nuuvem

Distribuidora brasileira, a Nuuvem não fica para trás nas promoção, disponibilizando títulos para PC com até 90% de desconto até o dia 20 de julho. Entre os principais títulos disponíveis está a Trilogia Dark Souls, BioShock Infinite, Worms Armageddon, RESIDENT EVIL 3, entre outros. Atualmente há mais de 1,5 mil jogos em promoção no site da distribuidora, mas esse número pode variar com o passar dos dias.

