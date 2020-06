Como fazer a limpeza adequada do seu celular contra o coronavírus

Confira algumas dicas para deixar seu aparelho protegido

Divulgação

Poucas coisas são tocadas tantas vezes durante o dia quanto os aparelhos celulares. Ao acordar, durante o dia e até antes de dormir, esses eletrônicos estão presentes durante todos os momentos, e, em tempos de pandemia, causada pelo novo coronavírus, os celulares também precisam de atenção quando o assunto é limpeza.



Manter a casa e todos os itens sempre limpos é um das principais recomendações como forma de diminuir o contágio do vírus. Assim, objetos pessoais também devem ser corretamente higienizados, já que eles podem carregar o vírus e aumentar o risco de contaminação. Limpar o aparelho celular é uma tarefa simples, que deve ser feita sempre que o celular for utilizado fora de casa ou em um ambiente com grande circulação de pessoas.



Apesar de muitos modelos de celulares baratos apresentarem certa resistência à prova d'água, é importante tomar cuidado para não danificar o aparelho durante a higienização. Para garantir, procure evitar colocar eletrônicos em locais com umidade, usando produtos líquidos para limpar principalmente partes sensíveis, como as entradas de carregador e de fone de ouvido e a área onde está a bateria.



O primeiro passo é desligar o aparelho e retirar qualquer fio, como fone de ouvido ou carregador. Também é importante retirar a capa protetora, que deve ser higienizada separadamente antes de entrar em contato com o celular. O componente ideal para ser usado na limpeza do eletrônico é o álcool isopropílico com concentração 70%, que, além de eliminar o vírus, seca rapidamente, sem deixar resíduos, que são um risco para o funcionamento do aparelho. Além disso, é essencial usar um paninho macio e que não solte fiapos, já que fios de tecido podem entrar nas aberturas do celular.



Umedeça levemente o pano com o álcool – que nunca deve ser aplicado diretamente no aparelho – e passe na parte de trás e na tela do celular, sem esfregar. Deixe secar e repita o procedimento, usando uma parte limpa do pano, para garantir que ele estará bem higienizado. Use um cotonete para limpar as entradas e os conectores do celular, sem pressionar com muita força. Deixe a capinha e o celular secarem adequadamente antes de usar o aparelho.



Outros objetos pessoais, como chave e carteira, também devem ser higienizados ao chegar em casa, assim como outros eletrônicos, como tablets e notebook, após serem usados em locais públicos. Lembre-se de manter a higiene das mãos durante todo o dia, usando álcool em gel e, quando possível, água e sabão.