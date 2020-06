Tendência nas Semanas de Moda, sobretudo ganha espaço nas produções de inverno

A peça ganhou novas modelagens e cores chamativas

Divulgação

Durantes as Semanas de Moda que aconteceram em vários países no início do ano, uma tendência ficou muito clara: os sobretudos e casacos são as peças da temporada outono-inverno. Agora que a temperatura no Brasil está caindo, chegou a hora de aproveitar para incluir esse estilo de roupa nas produções do dia a dia.



Com modelagens inovadoras, os sobretudos tradicionais não são mais a única opção, abrindo espaço para peças inspiradas em alfaiataria, com ombros estruturados e corte reto, além da presença de referências de outros estilos, como street style, esportivo e até a estética futurista, oferecendo casacos para públicos com diferentes preferências.



A alfaiataria ganha novos contornos com uma pegada desconstruída, misturando a modelagem estruturada com a presença de mangas bufantes, inspiradas na era vitoriana, por exemplo, criando uma peça moderna e estilosa. Outro elemento que chamou a atenção durante os desfiles foi a presença marcante de sobretudos de couro e látex, com um visual futurista que parece ter saído diretamente do filme Matrix. Os sobretudos e casacos pretos foram uma presença recorrente, tanto na passarela, quanto nos looks das fashionistas, durante o início do ano, quando a Europa estava na época de baixas temperaturas.



As cores muito saturadas também marcaram presença – inclusive, nos sobretudos. As peças ficam divertidas e estilosas aparecendo na cor azul, vermelha e laranja, criando contraste e chamando a atenção. O look finalizado com uma bota over the knee, cobrindo toda a perna, faz com que o casaco se torne o elemento principal da produção. Os casacos em modelagem oversized também tiveram seu espaço, com comprimento alongado e mangas que dão a impressão de cobrir as mãos, graças às camadas extras de tecido que criam uma ilusão no tamanho do modelo.



Apesar de os modelos com forro e tecido grosso serem os mais populares ao redor do mundo, é possível encontrar opções que correspondam ao clima tropical do Brasil, permitindo seu uso de maneira confortável no dia a dia. Vários modelos de sobretudo buscam inspiração em tecidos usados em jaqueta corta-vento feminina e masculina, criando peças que mesclam a estrutura e a modelagem de um casaco pesado com a aplicação de tecidos mais frescos. No Brasil, já é possível encontrar alguns modelos de sobretudo inspirados nas novas tendências, com ombros marcados e em alfaiataria.