Vereadores eleitos tomarão posse e farão eleição no 1º dia do ano em Campo Grande

Avelar e Papy querem comandar a Câmara

Na última sessão ordinária do ano, a Câmara de Campo Grande, que entra hoje em recesso, marcou para o dia 1º de janeiro, a posse dos 27 vereadores eleitos e reeleitos neste ano e também da prefeita reeleita Adriane Lopes e de sua vice, Camilla Nascimento. O evento será a partir das 16 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Serão empossados os vereadores Ana Portela, André Salineiro, Beto Avelar, Carlão, Clodoilson Pires, Delei Pinheiro, Dr. Jamal, Dr. Lívio, Dr. Victor Rocha, Fábio Rocha, Flávio Cabo Almi, Herculano Borges, Jean Ferreira, Júnior Coringa, Landmark, Leinha, Luiza Ribeiro, Maicon Nogueira, Marquinhos Trad, Neto Santos, Otávio Trad, Papy, Rafael Tavares, Prof. Juari, Prof. Riverton, Ronilço Guerreiro, Silvio Pitu, Veterinário Francisco e Wilson Lands.

Após a posse, os vereadores seguirão para a Câmara onde vão eleger a Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. Agora, além do vereador Papy, um vereador do partido da prefeita, Beto Avelar (PP), anunciou que também disputa a presidência da Casa. Depois do recesso, a sessão de abertura da 12ª Legislatura vai ocorrer no dia 17 de fevereiro, às 9h, no plenário da Câmara.

