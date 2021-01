Rafael Ribeiro/Vasco Buscando fugir do rebaixamento, Vasco anuncia volta de Luxemburgo

Dois dias depois de demitir o técnico português Ricardo Sá Pinto, o Vasco anunciou na quinta (31) contratação de Vanderlei Luxemburgo com contrato inicial até fevereiro, ao fim do Brasileirão, com a clara missão de livrar o time do risco de rebaixamento. O site Globo Esporte lembra que é a segunda passagem de Luxemburgo pelo Vasco, que no ano passado também tirou o time do Z4 e o levou a se classificar para a Copa Sul-Americana. Veja no link abaixo a nota do Vasco.