Vacina será distribuída ao mesmo tempo a todos os estados, diz Ministério da Saúde

Ministério diz que toda vacina adquirida será distribuída ao mesmo tempo a todos os estados

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado que acertou em reunião ontem com o Instituto Butantan que todas as vacinas contra a covid-19 produzidas pelo laboratório paulista serão adquiridas pelo governo federal e incorporadas ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a doença para que brasileiros de todo o país recebam a vacina simultaneamente, dentro da logística integrada e tripartite, feita pelo ministério e as secretarias estaduais e municipais de Saúde. O anúncio acontece um dia depois de o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, ter afirmado que o estado vai começar a vacinar no dia 25 deste mês, caso o ministério não começar a imunização até essa data. Na quinta-feira, o ministro Eduardo Pazuello (Saúde) anunciou que o governo assinou acordo de compra de 46 milhões de doses de vacina do Butantan, que produz a Coronavac em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e que se comprometeu a comprar outras 54 milhões totalizando 100 milhões de doses.



Além da vacina do Butantan, o ministério diz que outros imunizantes adquiridos ou em negociação pelo Ministério da Saúde, que tenham aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) garantindo sua segurança e eficácia, seguirão o mesmo caminho, sendo incorporados e distribuídos a toda a população, ao mesmo tempo. "Os estados receberão as doses em quantidade proporcional à sua população e farão a distribuição aos 5.570 municípios brasileiros, de forma que todas as salas de vacinação do país recebam as vacinas o mais rápido possível. A campanha deve começar tão logo os imunizantes recebam autorização da Anvisa - para uso emergencial ou o registro definitivo -, e a vacinação será disponibilizada a todos de forma gratuita", diz a nota. O Butantan e também a Fiocruz, que está produzindo outra vacina em parceria com a Oxford no Brasil, pediram ontem à Anvisa as autorizações de uso emergencial que devem ser analisadas em até 10 dias.

