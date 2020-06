TV Globo dispensa Miguel Fallabela depois de quase 40 anos na emissora

TV Globo/Reprodução TV Miguel Falabella no fim do ano passado no programa Conversa com Bial

O ator, diretor e roteirista Miguel Falabella está deixando a TV Globo onde atuou por quase 40 anos. Conforme a coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, ele foi avisado na quarta (04) que seu contrato, que expira em setembro, não será renovado. O motivo seria corte de gastos. Falabella entrou na Globo aos 25 anos no fim de 1981 e estreou na novela Sol de Verão (1993). Atuou na primeira versão de Selva de Pedra (1986), Amor com Amor se Paga (1984), Tieta (1989), Livre para Voar (1984), O Outro (1987), Mico Preto (1990), A Viagem (1994), Cara & Coroa (1995), Agora é que São Elas (2003) e na minissérie As Noivas de Copacabana (1992). Por 15 anos foi apresentador do extinto Vídeo Show. Como diretor, comandou Sassaricando (1987) e foi autor de Salsa e Merengue (1996), com Maria Carmem Barbosa, e A Lua Me Disse (2005). No Instagram, Fallabela postou uma foto da época de seu primeiro contrato com a Globo e escreveu um texto de despedida dizendo: "Só tenho boas lembranças". Leia abaixo.

