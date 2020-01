Tony Tornado diz que “é impossível cantar pior do que Chico Buarque” e gera polêmica

Imagens de vídeo TV Globo Ao dar nota à atriz Totia Meirelles, que cantou Gota d'Água, Tony Tornado disparou: 'é impossível cantar pior do que Chico Buarque'

O cantor Tony Tornado, que em maio completará 90 anos, gerou polêmica nas redes sociais no domingo anterior (29) de 2019 por ter afirmado na final do reality show PopStar, da Globo, que "é impossível cantar pior do que Chico Buarque". A frase que gerou protestos de fãs de Chico na internet foi dita quando Tony falava da nota 9,8 (a menor entre os cinco jurados) que deu à atriz Totia Meirelles, que interpretou a música Gota d'Água, de Chico, e foi eliminada na segunda rodada do programa, que teve como campeão o ex-atleta Jackson Follmann. "A Totia evoluiu bastante. Eu não estou muito de acordo com os meus amigos, eu acho que musicalmente a pessoa tem que ousar. Se não ousar, fica igual. E pra ela cantar pior do que o Chico Buarque é impossível. Então, eu acho que a Totia tá bem melhor do que a a primeira vez que ela aqui se apresentou (...)", disse Tony. Veja aqui o vídeo na Globoplay.

