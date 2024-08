TJMS alcança seu melhor desempenho no Ranking da Transparência do CNJ

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Sede do TJMS em Campo Grande

Divulgação/TJMS

Sede do TJMS em Campo Grande

A pontuação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) subiu de 89,76% 3m 2023 para 99,64% em 2024 no Ranking da Transparência do Poder Judiciário. Foi o melhor resultado alcançado pela Corte sul-mato-grossense no ranking do anual do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que chega à sétima edição e tem por objetivo garantir que a comunicação dos órgãos de justiça para os cidadãos seja clara, transparente e padronizada. O aumento na pontuação do TJMS, sob a presidência do desembargador Sérgio Martins, é resultado de uma série de ações estratégicas ao longo do último ano, com destaque para a designação da Direção-Geral como a unidade responsável pela gestão do Portal da Transparência, o que permitiu aprimorar a coordenação e eficiência na divulgação de informações, diz a assessoria da Corte.

