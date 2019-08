Tereza chama de “oportunismo” ataques de Macron para atingir agronegócio brasileiro

Marcelo Camargo/Agência Brasil Tereza Cristina diz que ataques de Macron relacionados ao meio ambiente têm, na verdade, interesses comerciais

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) classificou hoje como "oportunismo" as críticas do presidente francês Emmanuel Macron ao governo de Jair Bolsonaro em relação às queimadas na Amazônia. Ao participar de evento em São Paulo, a ministra lembrou que queimadas no período de seca "existem todos os anos", mas frisou que agora os governos da França e da Irlanda têm usado o discurso ambiental como arma para tentar desestabilizar o acordo, por temer a concorrência do agronegócio brasileiro na Europa.



"Nossas relações comerciais com a Europa, depois do acordo, deixaram alguns países preocupados pela pujança do nosso agronegócio, pelo mercado que podemos tirar, principalmente da Irlanda, sentimos preocupações com a carne. E não é de hoje que produtores da França se insurgem contra produtos brasileiros, querendo denegrir nossa imagem. Mas graças a Deus, o bom senso prevalece", disse Tereza.



A ministra também criticou o destaque negativo que a imprensa nacional tem dado ao tema ambiental. "Fico preocupada com a histeria que hoje existe na imprensa brasileira em falar mal do Brasil. Isso é crime lesa-pátria que se comete. Tanto no problema ambiental... Qual país não tem esse problema?", questionou. Sobre a ajuda do G7 contra as queimadas anunciada hoje por Macron, Tereza aprovou a medida, mas disse à imprensa que não é por isso que outros países podem tentar "interferir na soberania do nosso País". (Com Estadão)

