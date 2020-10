Simone vai aguardar Celso de Mello sair do STF para sabatinar indicado de Bolsonaro

Fotos Jane de Araújo/Agência Senado e Carlos Moura/STF Simone disse que 'em respeito' a Celso de Mello, vai aguardar aposentadoria para sabatinar Kassio Marques

Depois de o presidente Jair Bolsonaro confirmar que será publicada ontem (02) no Diário Oficial a indicação do desembargador do TRF1 Kassio Marques para o Supremo Tribunal Federal (veja aqui), a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que preside a CCJ do Senado, por onde passam todas as indicações, disse hoje no Twitter: "Em respeito ao Min. Celso de Mello, aguardaremos sua aposentadoria oficial, em 13 de outubro, para realizar a sabatina do indicado à vaga no STF. Em função da pandemia, a data dependerá de acordo dos líderes partidários, por se tratar de votação secreta e presencial. Aguardarei a mensagem oficial e o despacho da Mesa Diretora do Senado para, como presidente da CCJ, indicar o relator e dar prosseguimento ao rito da sabatina do indicado à vaga no STF".

1. Em respeito ao Min. Celso de Mello, aguardaremos sua aposentadoria oficial, em 13 de outubro, para realizar a sabatina do indicado à vaga no STF. Em função da pandemia, a data dependerá de acordo dos líderes partidários, por se tratar de votação secreta e presencial. — Simone Tebet (@SimoneTebetms) October 2, 2020

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG