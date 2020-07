Simone anuncia R$ 29 milhões combate à Covid em hospitais do interior de MS

Imagem com foto de Roberto Castello, da assessoria Lista de municípios do interior cujos hospitais receberão as verbas por indicações de Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) anunciou ontem que garantiu a 29 municípios de Mato Grosso do Sul pouco mais de R$ 29 milhões para a compra de remédios, equipamentos, respiradores, equipamentos de proteção individual (EPIs) e para manter UTIs abertas, nas ações de combate à Covid-19. "Ainda não estamos no pico, mas estamos numa ascendente perigosa. Então, esse recurso será um alento para nossos hospitais regionais e santas casas", afirmou. Os recursos são provenientes de medidas provisórias aprovada no Congresso para combater à Covid e foram indicados por ela para hospitais de municípios-polo reforçarem o atendimento no interior e reduzir o número de pacientes encaminhados a Campo Grande, superlotando o sistema na Capital. Do total, Dourados e Três Lagoas terão os maiores repasses, de R$ 5 milhões cada. Ponta Porão receberá R$ 2 milhões e Corumbá quase R$ 1,7 milhão. O seguintes municípios de porte médio receberão R$ 1 milhão: Amambai, Aquidauana, Coxim, Nova Andradina, Maracaju, Rio Brilhante e Naviraí. Veja os demais valores na tabela acima.

