Senadoras de MS assinam carta a Toffoli em defesa da prisão em segunda instância

Fotos Waldemir Barreto e Roque de Sá/Agência Senado Lasier diz que segunda instância só preocupa após prisão de poderosos. Simone e Soraya assinaram carta ao STF

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) anunciou na terça (29) no Senado que um grupo de senadores vai encaminhar ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, uma carta em defesa da prisão após condenação em segunda instância, que voltará a julgamento na Corte no dia 7 de novembro. Até agora, a lista teria assinaturas de 30 senadores, incluindo as duas senadoras de MS – Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (PSL) – veja aqui no O Antagonista. Indagado sobre a ausência de seu nome, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) respondeu hoje aqui ao Blog: "Não fui procurado e nem li o documento".



Em discurso no Senado ontem, Lasier Martins declarou: "Nós estamos diante da mais preocupante decisão, da mais controvertida decisão, pela insegurança jurídica que vem criando, o Supremo Tribunal Federal, porque, até 2009, ninguém falava no assunto. Bastou o mensalão e, depois, o petrolão para que esse tema assumisse uma relevância extraordinária. Por quê? Porque há gente poderosa envolvida. Há políticos envolvidos, há empresários envolvidos. Então, eles precisam de um tratamento diferenciado, e nós estamos diante do mais lamentável casuísmo".

