Divulgação Prefeitura diz que Fernando Gomes foi mal interpretado, após dizer em vídeo 'morra quem morrer'

O prefeito Fernando Gomes (PTC), de Itabuna (BA), gerou polêmica ao declarar em vídeo nas redes sociais ontem que vai autorizar a abertura do comércio fechado desde março na cidade por causa da Covid-19 a partir da quinta-feira da semana que vem "morra quem morrer". O vídeo se espalhou nas redes sociais e virou alvo de críticas. Com mais de 200 mil habitantes e a maioria do comércio fechada desde março por causa da pandemia, Itabuna tem mais de 2600 casos confirmados de Covid-19 e 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Em nota, a prefeitura disse que o prefeito "teve uma fala mal interpretada" e explicou que a reabertura do comércio prevista para esta semana foi adiada. "Nos próximos dias 10 novos leitos de UTI serão instalados no Hospital de Base. E no dia 9 de julho o comércio provavelmente será reaberto", diz a nota.



O governador Rui Costa (PT) disse hoje à imprensa que pediu ao prefeito para não reabrir o comércio nesta semana e foi atendido e ponderou que Gomes está se sentindo pressionado "Pedi que não abrisse essa semana, e ele não abriu. Mas ele tem se sentido pressionado, tem uma voz nacional que diz para abrir, que ganha apoio de comerciantes, com medo de quebrar. Sob pressão, as pessoas saem do ponto, perdem o equilíbrio. Falei com ele ontem, está no quinto mandato, tem quase 80 anos, me disse que nunca viveu uma situação como essa, que nunca se sentiu tão pressionado", afirmou o governador. Veja o vídeo da declaração do prefeito reproduzido pelo Jornal Correio, da Bahia.

