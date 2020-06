PF prende blogueiro bolsonarista em MS

Reprodução de vídeo Em Pedro Juan, Oswaldo disse que sucesso paraguaio contra Covid é 'comércio aberto' e combate à mídia

A Polícia Federal prendeu ontem em Mato Grosso do Sul o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, um dos alvos do inquérito do Supremo que investiga atos antidemocráticos contra a Corte e o Congresso Nacional. A prisão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi solicitada pela PF alegando risco de o investigado deixar o Brasil depois que ele esteve em Ponta Porã, visitou a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e publicou nas redes sociais que "o segredo do sucesso do país vizinho no combate ao Coronavírus e a incrível marca de apenas 13 mortes, contra 54 mil no Brasil. A receita é simples: Comércio aberto e combate à desinformação da mídia". O site O Antagonista informa que ele é casado com Sandra Terena, cineasta de origem indígena que é a secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão ligado ao ministério comandado por Damares Alves. O perfil de Oswaldo no Twitter – que apresenta Sara Winter como "presa política" e diz que ele é "perseguido" – divulgou mensagem abaixo dizendo que ele seria o "8º preso político do Brasil".

O JORNALISTA OSWALDO EUSTÁQUIO ACABA DE SER PRESO ARBITRARIAMENTE! É O 8o PRESO POLÍTICO DO BRASIL! — Oswaldo Eustáquio (@oswaldojor) June 26, 2020

