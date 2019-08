Para Nelsinho, Bolsonaro não vai recuar sobre embaixada: “seria pior que derrota”

Edilson Rodrigues/Agência Senado Nelsinho diz que Bolsonaro só tem um caminho: o recuo é pior do que uma derrota, porque vai demonstrar que amarelou'

Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, que tem a função de avaliar indicações de embaixadores, Nelsinho Trad (PSD-MS) disse na quarta (21) não acreditar que Jair Bolsonaro vá recuar da intenção enviar à Casa a indicação do filho Eduardo para a embaixada do Brasil nos EUA. Em mensagem de áudio enviada ao Blog, Nelsinho avaliou que "o recuo é pior do que uma derrota, porque vai demonstrar fraqueza, insegurança e vai demonstrar que amarelou", e afirmou: "Eu entendo que ele não deva fazer isso. Agora que essa situação tá colocada, tem que enfrentar, tem que convencer e tem que ganhar. Não tem outro caminho". O senador acrescentou que vai conduzir o assunto com 'imparcialidade, para poder emitir um resultado claro e transparente". Ouça abaixo.

