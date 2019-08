OAB quer impedir de exercer advocacia autoridade que violar prerrogativas

Reprodução de vídeo Intenção é reforçar as prerrogativas da advocacia, diz o conselheiro federal da OAB por MS Ary Raghiant Neto

A OAB nacional prepara um projeto a ser apresentado ao Congresso para impedir que autoridades como juízes ou delegados de polícia que violarem as prerrogativas da advocacia sejam aceitas nos quadros da OAB depois que deixarem seus cargos. "O que se quer com isso? Reforçar o conjunto de prerrogativas para que a advocacia tenha total liberdade no exercício profissional em favor da cidadania", diz o conselheiro federal da OAB por MS Ary Raghiant Neto no vídeo abaixo divulgado pela instituição.

Por meio do Colégio de Presidentes e do Conselho, foi discutido um projeto a ser apresentado ao Congresso para alterar o Estatuto da Advocacia para impedir que autoridades que violem prerrogativas da advocacia sejam aceitas nos quadros da Ordem depois que deixarem seus cargos. pic.twitter.com/e7nTBYvAQy — OAB Nacional (@CFOAB) August 19, 2019

