Mulher é presa em flagrante ao levar idoso morto ao banco para sacar empréstimo

Uma mulher foi presa em flagrante ao levar um idoso morto a uma agência do Itaú Unibanco ontem na tentativa de sacar um empréstimo de R$ 17 mil em nome do falecido, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Érica de Souza Vieira Nunes e acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Vídeo da agência reproduzido pelo site Extra mostra o idoso sem qualquer reação em uma cadeira de rodas, enquanto Érica segura a cabeça dele e a caneta e pede repetidas vezes que assine o empréstimo. A mulher disse à polícia ser cuidadora e sobrinha e chega a dizer que ele era "assim mesmo".

Ao notarem que o idoso não reagia, funcionários do banco chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), cujo médico constatou que a morte havia ocorrido há algumas horas. Diante disso, a Polícia Militar foi chamada e Érica encaminhada para a 34ª DP (Bangu). O Instituto Médico Legal (IML) vai apurar a causa da morte. A advogada de Érica, Ana Carla de Souza Correa, diz que o homem chegou vivo ao banco e que sua cliente estava em estado emocional abalado e sob efeito de remédios. “É uma senhora idônea, que tem uma filha especial que precisa dela. Sempre cuidou com todo o carinho do Seu Paulo. Tudo será esclarecido e acreditamos na inocência da senhora Érica”, disse a advogada.

O caso inusitado virou manchete do tabloide britânico "Daily Star", que o comparou ao filme "Um Morto Muito Louco" (Weekend at Bernie's, no título original), de 1989. Na produção, dois amigos (vividos por Andrew McCarthy e Jonathan Silverman) passam um fim de semana com um cadáver fingindo que ele ainda está vivo, após descobrirem uma fraude de US$ 2 milhões. (Com Agência Brasil e Extra)

• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.