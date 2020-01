MS prevê produção recorde de soja

Chico Ribeiro/Governo MS Azambuja em visita a estandes da feira de tecnologia agropecuária Showtec que está sendo sediada em Maracaju

O Governo de Mato Grosso do Sul estima que a safra da soja 2019/2020 deve superar 10 milhões de toneladas, novo recorde no estado. "A estiagem do ano passado fez com que tivéssemos uma perda de mais de 1,2 milhão de toneladas na produção e afetou muito a produtividade. Mas este ano a expectativa é muito boa. Nós tivemos a expansão da área plantada, que chegou a 3,180 milhões de hectares em todas as regiões de MS", disse o governador Reinaldo Azambuja na Showtec, umas das maiores feiras brasileiras de tecnologia para o agronegócio aberta ontem, que acontece até amanhã em Maracaju com participação de 124 empresas. O tucano destacou a importância da tecnologia no setor, afirmando que o governo investiu nos últimos cinco anos mais de R$ 8,7 milhões em novação por meio da Fundação MS, que realiza a Showtec.

