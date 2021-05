MS é citado em lista de 24 estados que terão protestos contra Bolsonaro no sábado

Marcos Correa/PR Depois de convocar atos em seu favor, Bolsonaro terá protestos contra seu governo

Quatro cidades de Mato Grosso do Sul – Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Aquidauana – estão na lista divulgada pela BBC de municípios de pelo menos 24 estados e o DF que terão protestos no próximo sábado contra o governo de Jair Bolsonaro, que tem convocando manifestações em sua defesa como a que ocorreu no domingo, no Rio de Janeiro. "Essa é a primeira vez que grupos como entidades sindicais e movimentos sociais convocam manifestações de rua contra o presidente durante a pandemia. Em janeiro, houve carreatas de grupos de direita e de esquerda pelo impeachment de Bolsonaro", diz a notícia. Leia aqui a íntegra no site da BBC Brasil.

Ao deixar o Equador, Bolsonaro diz que está dando 'mau exemplo' e coloca máscara

Reprodução de vídeo Bolsonaro coloca máscara antes de ato de despedida do Equador ontem

Antes de participar de um ato de despedida do Equador no saguão do aeroporto de Quito na segunda (24), o presidente Jair Bolsonaro resolveu colocar uma máscara de proteção contra a covid-19 e declarou: "Deixa eu botar máscara. Estou dando mau exemplo aqui". O trecho do vídeo transmitido em uma rede social do presidente foi reproduzido pelo site Metrópoles (veja abaixo) e por outros órgãos de imprensa. Bolsonaro foi ao Equador para a posse do novo presidente do país, o ex-banqueiro e conservador Guillermo Lasso, e, conforme o site G1, embora costume andar sem o acessório no Brasil, usou máscara em todos os eventos oficiais naquele país. Veja o vídeo.