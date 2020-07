Lei reserva 10% das vagas da UEMS para estudantes que moram em MS

ALEMS Objetivo é manter mão-de-obra qualificada em cursos superiores no estado, diz Paulo Corrêa

Dez por cento das vagas dos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) serão reservadas a candidatos residentes do estado, conforme a Lei (estadual) 5.541/2020, publicada hoje no Diário Oficial. Para ter direito à vaga, o candidato deve comprovar por meio de documentos que mora, no mínimo, há dez anos ininterruptos em qualquer dos 79 municípios sul-mato-grossenses, antes da inscrição no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Processo Seletivo UEMS (PSU) ou de transferência externa. "Atualmente, muitos acadêmicos migram para o nosso estado com o objetivo de conquistar seus diplomas e depois retornam aos locais de origem. Este programa tem o objetivo de garantir que um maior número de profissionais formados pela UEMS permaneçam em nosso estado e exerçam aqui as suas atividades, beneficiando a população sul-mato-grossense nas diversas áreas", justifica o autor da proposta, deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia.

