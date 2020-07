“Joga par ou ímpar... dois ou um; e fica em casa!” diz prefeito sobre toque de recolher

Reprodução de vídeo Marquinhos: 'Dois ou um... pedra, tesoura, papel, né? E fica dentro de casa. Se tiver de sair, use as máscaras!'

Chamou a atenção a fala do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), ao responder em sua live sobre a Covid-19 no início desta semana, questionamentos sobre o toque de recolher a partir das 20 horas na cidade que é desrespeitado por muita gente, principalmente nos fins de semana. Marquinhos citou uma sugestão de proibir a venda de bebidas alcoólicas, disse que isso já é proibido para menores, frisou que maiores deveriam ter consciência, e aconselhou: "Poxa vida, será que as pessoas acima de 18 anos não têm o bom senso, de... Querer beber? Poxa, bebe até à 20h cara, se quer ir beber. Aí, vai pra sua casa, leva lá pra dentro da sua casa, papeia com a esposa, joga um stop com os filhos, né? 'A eu não tenho isso...' Joga par ou ímpar, pô. Fica brincando, né? Dois ou um... pedra, tesoura, papel, né? E fica dentro de casa. Se tiver de sair, use as máscaras!" Veja o vídeo.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG