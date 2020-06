Homem é preso ao invadir TV Globo armado com faca e fazer repórter refém

Imagens de vídeo Reprodução Após ver Renata Vasconcellos homem liberou a repórter Marina Araújo e foi preso pela PM

Um homem armado com uma faca invadiu a sede da TV Globo no Rio de Janeiro ontem e fez a reporter Marina Araújo refém, pedindo para falar com Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, porque hoje é aniversário dela. A segurança da emissora isolou o local e chamou a PM. O comandante do 23º Batalhão da PM, coronel Heitor Henrique Pereira, solicitou a presença de Renata Vasconcellos e tão logo o homem a viu, largou a faca, libertou Marina e foi preso. Em nota no site G1, a TV Globo disse "que repudia com veemência todo tipo de violência", afirmou que o episódio "foi"obra de alguém com distúrbios mentais, sem nenhuma conotação política" e agradeceu "à PM, ao coronel Heitor e a todos os policiais, cuja condução foi exemplar".

